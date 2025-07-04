أوكرانيا تعقد صفقة مسيّرات.. ومهاتفة وشيكة بين زيلينسكي وترامب

يرتقب أن يناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، القرار المفاجئ ومبيعات الأسلحة في المستقبل، بينما قرأ الأوروبيون الموقف الأمريكي على أنه رسالة واضحة بضرورة زيادة دعمهم لأوكرانيا.
«سيكون هناك الكثير من الطائرات المسيّرة الاعتراضية لتدمير طائرات روسيا المسيّرة وصواريخها والطائرات المسيّرة رباعية المراوح للاستطلاع وتدقيق التصويب والطائرات المسيرة هجومية القادرة على التحليق لمسافات بعيدة».
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن زيلينسكي سيناقش أيضاً مبيعات الأسلحة المحتملة في المستقبل، وأضافت الصحيفة أن توقيت المكالمة ربما يتغير.
وقالت فون دير لايين، خلال مؤتمر صحافي لمناسبة تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للتكتل القاري: «هذا مؤشر واضح أو رسالة واضحة تدعونا لتعزيز دعمنا، أي زيادة قدراتنا الدفاعية الأوروبية، ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن أيضاً على مستوى القارة».
مهاتفة
ووصف يوري اوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين المحادثة الهاتفية السادسة بين بوتين وترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بالصريحة.
وبحث المسؤولان الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات بين موسكو وواشنطن.وأبلغ بوتين نظيره أن روسيا تواصل السعي الى حل سياسي وتفاوضي للنزاع حسبما صرح أوشاكوف للصحافيين.
مقتل جنرال روسي
ونقلت وكالة «ريا» للأنباء عن وزارة الدفاع، أنه أثناء العمليات القتالية في أحد المحاور الحدودية في منطقة كورسك قُتل الميجور جنرال، ميخائيل إيفغينيفيتش غودكوف.
وقال حاكم منطقة بريموريسكي في أقصى شرق روسيا، أوليغ كوزيمياكو، إن غودكوف قتل أثناء قيامه بواجبه ضابطاً، مشيراً إلى أنه تحدث إلى غودكوف كثيراً على مر السنين، وأشاد به ووصفه بأنه مقاتل صلب العزيمة.
وأعلن الجيش الأوكراني في إيجاز صحافي في وقت سابق، أمس، أن موسكو حاولت مراراً اختراق الحدود بالقرب من ميلوفه، لكنه يعيق بثبات تقدم روسيا.
حرب مسيّرات
كما ذكرت تقارير روسية، أن امرأة لقيت حتفها جراء هجمات بطائرات مسيرة في مقاطعة ليبيتسك، على بعد نحو 400 كيلو متر جنوب موسكو. وقال حاكم مقاطعة ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، إن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى سكني.
وأضاف أرتامونوف أن طائرة مسيرة سقطت على منزل قيد الإنشاء في مدينة يليتس، مشيراً إلى أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث. كما اندلع حريق في موقف سيارات تابع لإحدى الشركات عقب تحطم طائرة مسيرة، ولكن لم تقع إصابات هناك أيضاً.