أوكرانيا تعقد صفقة مسيّرات.. ومهاتفة وشيكة بين زيلينسكي وترامب

تستميت أوكرانيا في الإبقاء على مصالحها مع الأمريكيين رغم التعليق لشحنات الأسلحة، الذي أربك حساباتها في صراعها العسكري مع موسكو، ففيما وقعت اتفاقاً مع شركة أمريكية لتزويدها بمئات آلاف المسيرات.

يرتقب أن يناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، القرار المفاجئ ومبيعات الأسلحة في المستقبل، بينما قرأ الأوروبيون الموقف الأمريكي على أنه رسالة واضحة بضرورة زيادة دعمهم لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن أوكرانيا وقّعت اتفاقاً مع شركة سويفت بيت الأمريكية، لإنتاج مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام. وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال زيارة إلى الدنمارك:

«سيكون هناك الكثير من الطائرات المسيّرة الاعتراضية لتدمير طائرات روسيا المسيّرة وصواريخها والطائرات المسيّرة رباعية المراوح للاستطلاع وتدقيق التصويب والطائرات المسيرة هجومية القادرة على التحليق لمسافات بعيدة».

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التعليق المفاجئ لبعض شحنات الأسلحة الأمريكية المهمة إلى كييف، وذلك في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن زيلينسكي سيناقش أيضاً مبيعات الأسلحة المحتملة في المستقبل، وأضافت الصحيفة أن توقيت المكالمة ربما يتغير.

كما اعتبر زيلينسكي أن الشكوك بشأن استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تعزز أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

على صعيد متصل اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن قرار الولايات المتحدة وقف تسليم أوكرانيا بعض الأسلحة، هو رسالة واضحة بضرورة زيادة الاتحاد الأوروبي دعمه لكييف.

وقالت فون دير لايين، خلال مؤتمر صحافي لمناسبة تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للتكتل القاري: «هذا مؤشر واضح أو رسالة واضحة تدعونا لتعزيز دعمنا، أي زيادة قدراتنا الدفاعية الأوروبية، ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن أيضاً على مستوى القارة».

مهاتفة

إلى ذلك، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الأميركي، دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية، أن روسيا لن تتخلى عن أهدافها في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف.

ووصف يوري اوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين المحادثة الهاتفية السادسة بين بوتين وترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بالصريحة.

وبحث المسؤولان الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات بين موسكو وواشنطن.وأبلغ بوتين نظيره أن روسيا تواصل السعي الى حل سياسي وتفاوضي للنزاع حسبما صرح أوشاكوف للصحافيين.

مقتل جنرال روسي

ميدانياً، أعلن مسؤولون روس مقتل جنرال يشغل منصب نائب قائد البحرية، خلال عمليات قتالية في منطقة كورسك على الحدود الأوكرانية، في ظل استمرار المعارك في المنطقة.

ونقلت وكالة «ريا» للأنباء عن وزارة الدفاع، أنه أثناء العمليات القتالية في أحد المحاور الحدودية في منطقة كورسك قُتل الميجور جنرال، ميخائيل إيفغينيفيتش غودكوف.

وقال حاكم منطقة بريموريسكي في أقصى شرق روسيا، أوليغ كوزيمياكو، إن غودكوف قتل أثناء قيامه بواجبه ضابطاً، مشيراً إلى أنه تحدث إلى غودكوف كثيراً على مر السنين، وأشاد به ووصفه بأنه مقاتل صلب العزيمة.

إلى ذلك صرح الجيش الروسي بأنه سيطر على قرية ميلوفه في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «بفضل إجراءات حاسمة تمت السيطرة على قرية ميلوفويه في منطقة خاركيف».

وأعلن الجيش الأوكراني في إيجاز صحافي في وقت سابق، أمس، أن موسكو حاولت مراراً اختراق الحدود بالقرب من ميلوفه، لكنه يعيق بثبات تقدم روسيا.

حرب مسيّرات

في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليل فوق أربع مناطق روسية، وشبه جزيرة القرم، من بينها 10 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك.

كما ذكرت تقارير روسية، أن امرأة لقيت حتفها جراء هجمات بطائرات مسيرة في مقاطعة ليبيتسك، على بعد نحو 400 كيلو متر جنوب موسكو. وقال حاكم مقاطعة ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، إن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى سكني.

وأضاف أرتامونوف أن طائرة مسيرة سقطت على منزل قيد الإنشاء في مدينة يليتس، مشيراً إلى أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث. كما اندلع حريق في موقف سيارات تابع لإحدى الشركات عقب تحطم طائرة مسيرة، ولكن لم تقع إصابات هناك أيضاً.

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 40 من أصل 52 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل. وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 52 طائرة تم إطلاقها من مناطق أوريل وميلروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية.