كييف تعلن إسقاط 52 من أصل 103 طائرات مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 52 من أصل 103 طائرات مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن "القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 103 طائرات مسيرة، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وميلروفو وأوريل وكورسك وبريمورسكو-أختارسك وبيرديانسك، فضلا عن صاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم باتجاه منطقة خيرسون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 52 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية في مناطق ولتافا وسومي وخاركوف وكييف وتشرنيجوف وتشيركاسي وكيروفوهراد وزيتومير ودنيبروبيتروفسك وخيرسون وميكولايف وزابوريجيا.

وأضاف البيان أنه نتيجة لاستخدام الحرب الإلكترونية، انحرفت 44 طائرة مسيرة معادية عن مسارها، ولم تتسبب في وقوع أي أضرار على الأرض، فيما غادرت طائرة مسيرة أخرى المجال الجوي الأوكراني متجهة إلى بيلاروس.

وقال البيان إن الهجمات أسفرت عن وقوع أضرار بالمؤسسات الخاصة والمباني السكنية والممتلكات الأخرى في مناطق خيرسون وميكولايف وتشرنيجوف وسومي وجيتومير وكييف. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.