إعلان رسمي نادر.. زيلينسكي يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في كييف، في إعلان رسمي نادر عن اجتماع بينهما.

وقال زيلينسكي في منشور عبر تلغرام "أجرى بيل بيرنز زيارته الأخيرة إلى اوكرانيا بصفته مديرا للـ سي آي آيه"، مؤكدا أن الرجلين عقدا "خلال هذه الحرب اجتماعات عدة" لم يُكشف عن معظمها.

وأضاف "عقدت وإياه العديد من الاجتماعات خلال هذه الحرب، وأنا ممتن لمساعدته".

وأضاف "عادة، لا يتم الكشف عن مثل هذه الاجتماعات، وقد عقدت جميع اجتماعاتنا - في أوكرانيا، وفي دول أوروبية أخرى، وفي الولايات المتحدة، وفي أنحاء أخرى من العالم، دون أي إعلان رسمي".

ومن المقرر أن يترك بيرنز منصبه مع تعيين الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلفا له.

وعقد آخر اجتماع معلن عنه بين زيلينسكي وبيرنز في منتصف عام 2023، وفقا لمسؤولين أميركيين أعلنوا في يوليو 2023 أن بيرنز قام برحلة سرية مؤخرا إلى أوكرانيا.

ونشر زيلينسكي السبت صورة له وهو يصافح بيرنز. ولم يذكر متى عقد الاجتماع، لكنه قال إنه سيكون الاجتماع الأخير بين الرجلين قبل أن يترك بيرنز منصبه.

ويأتي الاجتماع في وقت حرج في الحرب، قبل شهر واحد من وصول ترامب إلى السلطة.

وتعهّد ترامب الذي يتولّى مهامه رسميا في يناير، خلال حملته الانتخابية، وضع حدّ سريع للحرب في أوكرانيا.

وقد سبق له أن دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإلى محادثات، بحيث يخشى كلّ من الأوكرانيين والأوروبيين أن يدفع كييف إلى تقديم تنازلات كبيرة ويمنح الكرملين نصرا جيوسياسيا.