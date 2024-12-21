أوربان :المجر تسعى للحفاظ على تدفق الغاز عبر أوكرانيا

قال رئيس الوزراءالمجري فيكتور أوربان إن بلاده تسعى إلى إيجاد حل سوف يسمح باستمرار تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمجرد انتهاء عقد العبور الحالي بين موسكو وكييف.

وأضاف أوربان في مؤتمر صحفي في بودابست اليوم السبت: "لم نتخل عن خططنا بشأن عبور الغاز من أوكرانيا"،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أنه لا يزال من المقرر إجراء مزيد من المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا للسماح بتمديد عبور الغاز إلى ما بعد عام 2024.

وتعد أوكرانيا طريقا رئيسيا لصادرات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب، حيث لا تزال تضخ حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا إلى عدد من الدول الأوروبية، على الرغم من الحرب التي بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وينتهي عقد عبور الغاز بين موسكو وكييف في نهاية ديسمبر الجاري ، وقد استبعد زعماء البلدين هذا الأسبوع تمديد الاتفاقية.

واستطرد أوربان أنه حتى لو توقفت تدفقات الغاز عبر أوكرانيا اعتبارا من العام المقبل، فإن المجر سيظل لديها إمدادات جيدة هذا الشتاء عبر البلقان.

وذكر أن المجر حصلت على ضمانات بأن بلغاريا، وهي دولة عبور لتلك الكميات، لن تعرقل التدفقات.