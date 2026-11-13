انفجار بموسكو يستهدف مسؤولاً أوكرانياً سابقاً

ذكرت لجنة التحقيق ‌الروسية، ​المعنية بالجرائم الخطيرة، اليوم الجمعة أنها فتحت تحقيقاً في انفجار سيارة في موسكو، ⁠وهي سيارة أفادت وسائل إعلام روسية بأنها تعود لمساعد سياسي ‌أوكراني يعيش خارج بلاده.

وأوضحت وسائل الإعلام ‌الروسية أن السيارة تخص ‌سيرجي زافوروتني، المتحدث السابق ‌باسم رئيس ‌الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، الذي ​يعيش ‌في ​روسيا منذ فراره ⁠من أوكرانيا إثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام ​2014.

وأفادت ⁠صحيفة ⁠كوميرسانت بأنه جرى نقل زافوروتني للمستشفى.

وهذه ⁠الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة مما يقال إنها محاولات اغتيال داخل روسيا. وذكر المحققون ‌أن عسكريا روسيا قُتل ​أمس الخميس بعد تفجير السيارة التي كان يقودها في سان بطرسبرغ.