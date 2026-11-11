مفاوضات أبوظبي.. اختراق دبلوماسي وبداية الطريق إلى تسوية تاريخية



شهدت الأزمة الأوكرانية زخماً دبلوماسياً إيجابياً مع محادثات أبوظبي، التي فتحت نافذة جديدة أمام احتمال تحقيق اختراق في مسار الحرب المستمرة منذ سنوات، والحديث عن إمكانية التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام بالتزامن مع التوصل لاتفاق حول الأسرى، وتمثل زيارة المبعوثين الأمريكيين غاريد كوشنر وستيف ويتكوف المرتقبة إلى موسكو، ثم لقاء الجانب الأوكراني في دبلن، اختباراً جديداً لقدرة الأطراف على تحويل نتائج أبوظبي إلى مسار تفاوضي أكثر اتساعاً، فبعد فترة طويلة من الجمود والتصعيد، أكدت واشنطن أن المحادثات بين موسكو وكييف في أبوظبي «خطوة أولى جيدة»، بالتزامن مع تأكيد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر.



ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر. نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق هذه المحادثات اختراقاً إيجابياً يمهّد لظروف إنهاء حرب طويلة وأزمة عميقة».

وختم معاليه: «قناعتنا راسخة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل إلى سلام مستدام يعزز الأمن والاستقرار في النظام الدولي».



وتبدو التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات قبل نهاية عام 2026 حاضرة بقوة في أعقاب الجولة الأخيرة من خلال الزخم الإيجابي في المحادثات في أبوظبي، حيث اتفق وفدا روسيا وأوكرانيا على أن مفاوضات أبوظبي كانت بناءة ومثمرة، بعد التوصل إلى تفاهمات حول صفقة واسعة لتبادل الأسرى، وتفاهمات أخرى من أجل إنهاء الصراع.



وقال ​أحد ⁠كبار المفاوضين الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، ‌إن محادثات السلام مع روسيا في ⁠أبوظبي شهدت «زخماً إيجابياً» نحو التوصل إلى حل قبل نهاية ​العام.

وذكر دافيد ‌أراخاميا، الحليف المقرب للرئيس ⁠فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات يجب أن ​تكون ‌متعددة ‌الأطراف، لا ثلاثية الأطراف، مضيفاً أن ‌أوروبا ‌يجب ⁠أن تكون ‌ممثلة فيها.

تفاهم مشترك



من جانبه، قال فلاديمير ميدينسكي ‌كبير المفاوضين الروس خلال محادثات ⁠السلام بشأن أوكرانيا التي ‌عقدت في أبوظبي، ‌ إنه تم ‌التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ⁠بعض القضايا، وإنه سيتم عقد المزيد من المحادثات.

وقال ميدينسكي، في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي الروسي، إن موسكو وأوكرانيا اتفقتا على ‌عملية تبادل أسرى واسعة النطاق، وهي الأحدث في ⁠سلسلة طويلة من عمليات التبادل المماثلة. وأعرب عن امتنان بلاده للإمارات على تنظيم المفاوضات. وأشاد بالدور الذي أداه ممثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركان في المحادثات، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وقال: «بدلاً من الانخراط في أحاديث فارغة، كانا يركزان على تحقيق النتائج، ولذلك أقيّم دورهما بشكل إيجابي».

وكشفت «تاس» أن صفقة التبادل ستكون كبرى تشمل أكثر من ألفي أسير.



من جانبه، قال نائب رئيس إدارة المعلومات في هيئة الأركان العامة الروسية، ألكسندر زورين، الذي شارك في المحادثات، إن عملية التبادل المرتقبة ستكون واحدة من أكبر عمليات التبادل من نوعها، وذلك بعد إعادة ألف جندي إلى بلادهم خلال العام الماضي. وأضاف زورين أن عملية التبادل الجديدة قد تتم خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.

لقاء موسكو

وقال غاريد كوشنر، عقب اختتام المحادثات في أبوظبي: «من النقاط الإيجابية أننا اتفقنا على تنفيذ أكبر عملية إنسانية لإطلاق سراح الأسرى، وسنحدد الأعداد النهائية غداً».وأكد كوشنر أنه سوف يتوجه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم الخميس للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وذكر في مؤتمر صحافي أنهما سيلتقيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن عقب رحلتهما إلى روسيا، مشيراً إلى أن المحادثات بين موسكو وكييف في أبوظبي «خطوة أولى جيدة».وأضاف كوشنر أن جزءاً أساسياً من المسائل التي غطتها النقاشات هو «التأكد من أن الحرب بعد انتهائها، لن تبدأ أو تُستأنف مجدداً، وحصول أوكرانيا على الضمانات الأمنية ومراقبة وقف إطلاق النار والحرص على التوصل لاتفاق مناسب، خدمة لخفض التصعيد».وأوضح أن مسألة التنازل عن الأراضي ستُبحَث في جلسات أخرى، واصفاً القضية بأنها الأصعب في المحادثات.وتابع: «تطرقنا لمسائل ما بعد الحرب، وكانت هناك نقاشات إيجابية، وسنتوصل إلى اتفاق ثلاثي. نحن نحاول لمّ شمل الجميع على طاولة المحادثات»، مضيفاً: «كان اجتماعاً معقداً، ولكنه أسفر عن نتائج إيجابية».

ضغوط



ويكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على كييف للتوصل إلى اتفاق، قائلاً إن الوقت قد حان لأوكرانيا لإنهاء الحرب أو التعرض «لأمر سيئ للغاية». وقال الأسبوع الماضي إن الحرب على وشك أن تحسم عبر «اتفاق كبير وجميل»، لكنه كثيراً ما توقع أن يجري إحراز تقدم لم يتحقق على أرض الواقع.