ضربات روسية "مكثفة" على منشآت الطاقة في أوكرانيا

استهدفت ضربات روسية "مكثفة" ليل الجمعة السبت منشآت للطاقة في أوكرانيا متسببة بانقطاع التيار في خمس مناطق، على ما أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان.

وجاء في البيان أن "التيار مقطوع حاليا عن مستهلكين في مناطق دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وكييف وجيتومير وخاركيف" مؤكدا أن الضربات "ألحقت أضرارا جسيمة بشبكات النقل والتوزيع" من دون تحديد عدد المنازل المعنية بانقطاع الكهرباء.

وجاء في البيان أن الضربات ألحقت أضرارا جسيمة "بالعديد من منشآت الطاقة" في محيط العاصمة، ما يعيق "بشكل كبير" إمداد كييف ومنطقتها بالكهرباء.