زيلينسكي يحث واشنطن على إرسال صواريخ الدفاع الجوي

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته للولايات المتحدة لتسليم صواريخ الدفاع الجوي التي طالبت بها كييف مرارا، عقب استعادة خدمات إنترنت الأقمار الصناعية ستارلينك.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "لا تزال هناك شحنات ننتظرها"، مضيفاً: "وهي تشمل حزم مساعدات من الولايات المتحدة وكذلك من شركائنا الأوروبيين. هذه شحنات اتّخذت بشأنها قرارات سياسية".

وكان زيلينسكي قد أبدى مراراً خلال الأيام الماضية استياءه من تلكؤ واشنطن في إرسال الصواريخ التي جرى الوعد بها ودفع ثمنها، مؤكداً أن كييف بحاجة ماسة إلى صواريخ دفاع جوي لمنظومات "باتريوت" لصد الهجمات البالستية الروسية.

ومع ذلك، اعتبر زيلينسكي أن ما تحقق يعد نجاحاً بعد أيام من الانتقادات الحادة بشأن تقييد خدمات إنترنت الأقمار الصناعية الأمريكية، والتي تعد بالغة الأهمية لدفاعات أوكرانيا الجوية.