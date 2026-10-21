زيلينسكي يدعو إلى تجميد خطوط القتال مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى تجميد خطوط القتال في الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو محادثات وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع اختتام اجتماع ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال زيلينسكي ردا على سؤال عما إذا كان سيقبل باتفاق سلام يجمّد خطوط القتال في حالها الراهنة، "علينا أن نُجمّد الوضع الآن، وأعتقد أن هذه هي الوسيلة الفعلية لإنهاء هذه الحرب. سمّوا ذلك وقفا لإطلاق النار أو وقفا للقتل، وكما يقول الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، إنّه تجميد أو وقف (للقتال)"، مضيفا "هذا هو الحد الأدنى الذي نتوقعه من روسيا اليوم".

وأضاف غداة محادثات أجراها في أوسلو مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنير الذي شارك عن بعد، "لاحقا، سنتوّجه بالطبع إلى الرئيس (ترامب) والأوروبيين، وسنطلب منهم ضمانات أمنية".

وأكد زيلينسكي أنّ أي مفاوضات سلام يجب أن تشمل أوكرانيا.

وقال "لطالما قلت إنّنا مستعدون للتفاوض بأي شكل من الأشكال وفي أي موضوع، لكن من فضلكم، لا تتحدثوا عنّا من دون مشاركتنا".