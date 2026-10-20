زيلينسكي يعلن استئناف عمل نظام الإنذار المبكر عقب مكالمة روبيو

أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن كييف تلقت إنذارات مبكرة من شركائها بعد هجمات روسية تم شنها دون سابق إنذار.

وقال زيلينسكي إن هذا التغيير جاء عقب محادثات مع المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك مكالمة هاتفية أجراها في وقت سابق من اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأضاف زيلينسكي: "نحن ممتنون لأن تبادل المعلومات الاستخباراتية يعمل الآن، وأتحدث هنا عن الإنذار المبكر الذي يعد بالغ الأهمية لشعبنا، وللأطفال والبالغين والمدنيين، لأنه يتيح لنا معرفة موعد اقتراب صاروخ باليستي. لذلك، نحن ممتنون للجانب الأمريكي الآن لكون هذه المنظومة تعمل".



