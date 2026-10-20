كييف تعلن إسقاط 115طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 115 من أصل 165 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وبحسب البيان، شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 165 طائرة مسيرة طراز "شاهد"، وجيربيرا، وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك، ومن منطقتي تشاودا وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، وكذلك من فوق بحر آزوف.

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو حيدت 115 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وطرز أخرى.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 136 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، في أجواء عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 136 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكالوجا وكورسك، وليبيتسك وأوريول وبسكوف وريازان، وسمولينسك وتامبوف وتفير وتولا، بالإضافة إلى منطقة موسكو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 405 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.