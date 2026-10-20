زيلينسكي يتهم واشنطن بعرقلة تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، واشنطن بتعمد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية، ما يعمق الخلاف العلني مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشكك فيه كييف بالدعم الأميركي لها في حربها ضد روسيا، إذ تتهم واشنطن بمساعدة موسكو من خلال عدم تحذيرها من الهجمات الصاروخية وعرقلة الرد العسكري الأوكراني عبر إجراء تغييرات على نظام "ستارشيلد" الذي تستخدمه أوكرانيا في اتصالاتها.

من جانبها، تنفي الولايات المتحدة إجراء أي تغييرات على آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.

وفي حديثه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين، قال زيلينسكي إن "البنتاغون يؤخر تسليم صواريخ" كانت دول أوروبية قد سددت ثمنها ضمن برنامج "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".

ووفقا لزيلينسكي، فإن الشحنة بانتظار توقيع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

كما أشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية مستعدة لتسليم كييف صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت من مخزوناتها الخاصة، لكنها لا تزال بانتظار الموافقة الأميركية.

ونقلت الرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إن "الصواريخ جاهزة، وكان يمكن أن تكون الآن في أوكرانيا"، مضيفا "لكن للأسف، لم تصدر الموافقة بعد".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن "هذا كله يشير إلى أن قرارا سياسيا فد اتخذ بإبطاء وتيرة الدعم المقدم لنا".

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي تلعب فيها أسعار الوقود دورا هاما لتأثيرها على الناخب الأميركي، حمّل ترامب الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية مسؤولية شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في محطات التعبئة.