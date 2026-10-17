المجر: زيلينسكي طلب من دول الجوار السماح بمرور شحنات الحبوب

قال ​رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار اليوم ‌السبت ​إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الدول المجاورة، وهي بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، السماح بعبور شحنات الحبوب الأوكرانية بسبب الحصار المفروض على ⁠البحر الأسود.

ونقلت قناة (آر.تي.إل) التلفزيونية الخاصة عن ماجار قوله إنه لن يعارض هذه الخطوة إذا كانت شحنات ‌الحبوب الأوكرانية تعبر المجر فقط في طريقها إلى وجهات أخرى، مضيفا أنه ‌اتفق مع زيلينسكي خلال محادثات أجريت ‌أمس الجمعة على إعادة ضبط ‌العلاقات بين أوكرانيا والمجر.

وتعد ‌أوكرانيا من أكبر منتجي القمح والذرة وبذور ​دوار الشمس ‌في العالم، ويمر ​حوالي 90 بالمئة ⁠من صادراتها من هذه المحاصيل عبر البحر الأسود، حيث أدت حملة الهجمات ​الروسية ⁠إلى ⁠توقف الصادرات الزراعية تقريبا من موانئها المطلة على البحر الأسود.

وقال ماجار إن ⁠عبور الحبوب سيتم على غرار الحل الذي تم اقتراحه بعد فترة وجيزة من بدء الحرب في فبراير 2022.

وقال ماجار في مقابلة ‌مع قناة آر.تي.إل "(زيلينسكي) طلب من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ​والمجر وجميع الدول المجاورة السماح بالعبور، كما فعلوا قبل ثلاثة أو أربعة أعوام في بداية الحرب".