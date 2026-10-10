مقتل 12 في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

قتل 12 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا اليوم السبت بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا لرفع العقوبات عن الديزل الروسي في انتكاسة كبيرة لكييف.

كانت طفلة في السادسة من عمرها بين القتلى عندما حولت إحدى الضربات جزءا من مبنى سكني إلى أنقاض، ووقف جدها يبكي أمام جثمانها، الممدد على الأرض ⁠في كيس أبيض، بعدما انتشله عمال الإنقاذ من الحطام.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أحد أشد انتقاداته للبيت الأبيض حتى الآن "قالت روسيا اليوم شكرا على رفع العقوبات عن صادرات الديزل بإسقاط خمس قنابل انزلاقية على مبان سكنية في زابوريجيا".

وأصيب 14 آخرون في الهجوم على زابوريجيا، وهي مدينة صناعية تبعد أطرافها 30 كيلومترا ‌عن خط الجبهة.