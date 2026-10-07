مقتل شخصين في هجوم روسي كبير على كييف

ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية أن هجوماً كبيراً شنته روسيا على العاصمة كييف، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالمدينة، فجر اليوم الأربعاء.

وقال رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، إنه تم العثور على جثتي شخصين تحت أنقاض مرائب في منطقة دارنيتسيا الشرقية، وتم إنقاذ شخصين آخرين على قيد الحياة.

وكان كليتشكو قال في وقت سابق إن منطقة غير سكنية تعرضت للقصف في حي أوبولون، وفقا للتقرير.

وذكر مدونون عسكريون أوكرانيون، أن روسيا استخدمت عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة في الهجوم.

كما أفادت تقارير بتعرض مدينتا دنيبرو وكريمينتشوك الصناعيتان لقصف كثيف.

أما في مدينة بريلوكي الشمالية، فضربت صواريخ مبنى سكنيا متعدد الطوابق.

وأفادت الشرطة في منطقة تشيرنيهيف بسقوط قتلى وجرحى، دون أن تقدم أعدادا محددة لهم.

وتأتي الهجمات تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرابع والسبعين، اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الأوكرانية تستعد لهجوم روسي كبير بعد أن أصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحذيرا، مساء أمس الثلاثاء.

كما تعرضت مستودعات للقصف في حي بوليد، حيث أفادت صحيفة كييف إندبندنت برؤية ألسنة اللهب والدخان. ولم تتوافر في البداية معلومات عن حجم الأضرار.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أُبلغ عن هجوم بطائرة مسيرة في مدينة سومي شمال شرقي البلاد. وقُتل شخص وأصيب آخرون، وفقا لوكالة "آر بي كيه أوكرانيا" للأنباء، نقلا عن عمدة المدينة.