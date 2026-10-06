أزمة طاقة جديدة في كييف.. تقنين دوري للكهرباء إثر الهجمات الروسية

أمرت الشركة الوطنية المشغّلة لشبكات الكهرباء في أوكرانيا ("أوكرينيرغو") بفرض تقنين دوري للتيار في العاصمة كييف، وذلك عقب الهجمات الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد، بحسب ما أفادت شركة "دي تي اي كي" الخاصة المزودة للخدمة.

وقالت شركة "دي تي اي كي" في بيان لها إن "العاصمة تدخل مرحلة انقطاعات كهربائية مجدولة لأغراض الاستقرار"، مبينة أن انقطاع التيار الكهربائي سيبدأ اعتبارات من الساعة الثالثة عصرا ويستمر حتى نهاية اليوم، دون تحديد دقيق للضواحي التي ستتأثر بالانقطاع.

ودعت الشركة المستهلكين على موقعها الإلكتروني إلى ضرورة استهلاك الكهرباء بحكمة، مؤكدة أن هذا السلوك سيساهم في تخفيف الحمل على الشبكة وتجنب الانقطاعات الطارئة الواسعة النطاق.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة هجمات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة الحيوية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتقنين الإمدادات حفاظاً على استقرار الشبكة الكهربائية في وجه الضربات المتكررة.

يُذكر أن موسكو كثّفت هجماتها قبيل حلول فصل الشتاء، في استراتيجية أدت سابقاً إلى قطع التدفئة والكهرباء عن ملايين السكان وسط ظروف مناخية متجمدة، بالتزامن مع تحذيرات رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، من ضرورة البقاء في حال تأهب قصوى نظراً لتعرض البنية التحتية والجسور في العاصمة لأضرار بالغة جراء الضربات المستمرة.