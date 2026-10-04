رغم الرفض الألماني.. زيلينسكي يجدد طلب صواريخ تاوروس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه لا يزال يأمل في أن تزود ألمانيا أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز تاوروس، على الرغم من سنوات من الطلبات غير الناجحة.

وردا على سؤال بعد محادثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في كييف عما إذا كان لا يزال يأمل في الحصول على الصواريخ، أجاب زيلينسكي: "بالطبع. لا نستسلم أبدا".

ويمكن لصواريخ كروز تاوروس الألمانية الصنع أن تضرب أهدافا بدقة عالية على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، وهي ذات قيمة خاصة لقدرتها على اختراق الأهداف المحصنة.

وتقدمت أوكرانيا بطلب رسمي للحصول على الصواريخ من الحكومة الألمانية في مايو 2023.

ورفض سلف ميرتس، أولاف شولتز، الطلب، مشيرا إلى مخاوف من أن توريد الأسلحة بعيدة المدى قد يؤدي إلى تصعيد الحرب.

وفي المقابل، أشار ميرتس خلال الحملة الانتخابية لعام 2025 إلى أنه منفتح على توريد صواريخ تاوروس، بشرط أن يتم تنسيق هذه الخطوة مع الشركاء الأوروبيين.

وقال زيلينسكي: "يجب على جميع الدول التي تقف بجانب الحق أن تقدم لأوكرانيا كل المساعدة العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا"، مضيفا أن هذا هو ما يحدد الشراكة الحقيقية.

وتعهد ميرتس في وقت سابق بالإفراج عن مليار يورو (13ر1 مليار دولار) لشراء طائرات اعتراضية مسيرة وأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

ومع ذلك، لا تشمل الحزمة صواريخ تاوروس.