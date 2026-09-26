أوكرانيا: 1700 قتيل وجريح روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و527 ألف و280 فردا، من بينهم 1710 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12376 دبابة، و25435 مركبة قتالية مدرعة، و50371 نظام مدفعية، و2160 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1673 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و2748 نظاماً آلياً أرضياً و534020 طائرة مسيرة، و5118 صواريخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و153728 من المركبات وخزانات الوقود، و4749 من وحدات المعدات الخاصة.