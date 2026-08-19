هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلينسكي

أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع، المقال مؤخرا، ميخائيلو فيدوروف، إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد الغزو الروسي.

يشار إلى أن الأزمة السياسية تعد مصدر تشتيت غير مرغوب فيه بالنسبة لزيلينسكي، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية مع روسيا.

ويجري المحققون عملية لكشف منظمة إجرامية يزعم أن نائبا حاليا وآخر سابقا يقودانها، وتضم مسؤولين بارزين من مكتب الرئاسة وأفرادا آخرين، بحسب ما ورد في بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.

وأضافت الهيئات في بيان مشترك أنه من المقرر أن يتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق، دعا إلى إجراء انتخابات، وذلك بعد أقل من شهر على إقالته، حسبما ذكر في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتمت إقالة فيدوروف من منصبه وزيرا للدفاع بعد أقل من ستة أشهر، في إطار تعديل وزاري. وقبل ذلك، كان يترأس وزارة التحول الرقمي، التي استحدثت عام 2019. وأدت إقالته إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الشباب بشكل رئيسي للمطالبة بعودته إلى منصب وزير الدفاع.