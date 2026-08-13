أوكرانيا تعرض على الغرب تدمير كل الصواريخ الروسية في الحرب.. بأي ثمن؟

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حاجة بلاده إلى خمسة في المئة من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10 في المئة منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شنّت روسيا هجمات مكثّفة بوابل من الصواريخ على كييف بمعدل مرة واحدة تقريباً كل أسبوع، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بمنازل وبنى تحتية.

وفي إحدى الهجمات، أخفقت أوكرانيا في اعتراض أي من الصورايخ الـ28 التي أطلقتها روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرت الخميس، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.

وأضاف: "تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً"، داعياً "الشركاء الأميركيين" إلى أن يبيعوهم "خمسة في المئة من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم".

وتابع: "إذا باعونا خمسة في المئة منها، سنتمكّن من تجاوز الشتاء وإنقاذ أرواح الناس. إذا تمكّنوا من بيعنا 10 في المئة، فسنكون قادرين من تدمير كل الصواريخ البالستية الروسية".

وتؤكد أوكرانيا أنها تعاني نقصا حادا في صواريخ "باتريوت" منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير.

ونظراً إلى سرعتها ومسارها الحاد، تُعد الصواريخ البالستية أصعب بكثير في الاعتراض، إذ لا يمكن إسقاطها إلا بواسطة أنظمة متطورة، وفي مقدمها منظومة "باتريوت" الأميركية الصنع.

ورداً على سؤال حول موقف واشنطن من طلباته، قال زيلينسكي: "الجواب حتى الآن هو: لاحقاً. حصلت على واحد في المئة".

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأربعاء أنها ستتوقف عن نشر أرقام مفصلة حول الضربات الصاروخية البالستية الروسية، فيما تواجه صعوبات في اعتراض الهجمات الجوية المتزايدة.

ووفق بيانات أوكرانية، أطلقت روسيا في يوليو أكثر من 450 صاروخاً من أنواع مختلفة على أوكرانيا، منها نحو 200 صاروخ سارت في مسارات بالستية.

