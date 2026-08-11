أوكرانيا تعمق هجماتها على روسيا

دخل النزاع بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة طبعتها الطائرات المسيرة والقصف الموجه الدقيق، والذي يزداد ضراوة وتأثيراً يوماً بعد آخر، ففي آخر تطورات الأوضاع على الأرض، أسفر هجوم أوكراني واسع على تتارستان عن مقتل 13 وإصابة العشرات.

بما حدا بالروس إلى فتح تحقيق جنائي وإعلان حداد، فيما أسقط قصف مدفعي روسي قتلى في خاركيف، فضلاً عن غارات على سومي أوقعت إصابات واستهداف خيرسون بطائرة مسيرة.

وأعلنت سلطات جمهورية تتارستان، مقتل 13 شخصاً، من بينهم طفل، وإصابة 75 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة نيجنيكامسك الروسية، على بعد حوالي 800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو. بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة نفط في المدينة.

ولم يفصح المسؤولون الروس عن الهدف الذي استهدفته الطائرات المسيرة، إلا أن المدينة تعد مركزاً مهماً لصناعة تكرير النفط، حيث تضم مصفاتين للنفط ومصنعاً للبتروكيماويات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، إن المدينة تعرضت لهجوم واسع بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت مصفاة نفط تانيكو في مدينة نيجنيكامسك، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.

وقال محققون روس إنهم فتحوا تحقيقاً جنائياً، ‌مشيرين في بيان إلى أن أوكرانيا قصفت ‌مناطق سكنية وأن طفلاً كان من بين ‌المدنيين القتلى. وذكر رادمیر بیلیایف، ‌رئيس بلدية نيجنكامسك، في بيان على تلغرام، أن رستم مينيخانوف ​حاكم منطقة تتارستان ‌الروسية، أعلن ​فترة حداد. كما أعلنت اللجنة الروسية المسؤولة عن التحقيقات الكبرى في البلاد، فتح تحقيق في الهجوم.

وأبان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن هذه الهجمات تأتي ضمن حملة تهدف إلى دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب، مضيفاً:

«نحن نرد بشكل مبرر تماماً، وسنرد على كل الهجمات الروسية. ستزداد وطأة الحرب الروسية داخل روسيا نفسها.. السبب الوحيد لاستمرار هذا الوضع هو رفض روسيا إنهاء هذه الحرب».

قصف وغارات

وفي أوكرانيا، قتل 5 أشخاص في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، جراء قصف مدفعي روسي مكثف استهدف منطقة سكنية في إحدى قرى مقاطعة تشوهويف.

كما قتل شخص في خيرسون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة أجرة. كما قال ​أوليه هريجوروف حاكم منطقة ⁠سومي في شمال أوكرانيا، إن ‌غارات ‌جوية روسية ‌على مدينة ​سومي ‌أسفرت عن ​إصابة ⁠5 ​أشخاص ⁠على الأقل ⁠خلال ⁠الليل.

في الأثناء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، إن روسيا لم تجر أي مفاوضات رسمية مع ألمانيا بشأن المسائل المتعلقة بتسوية أزمة أوكرانيا.

وأشار جالوزين، إلى أنه لم يسبق أن جرت أي اتصالات رسمية مع ألمانيا بشأن المسائل المتعلقة بتسوية أزمة أوكرانيا ولا توجد حالياً اتصالات رسمية، ومن غير المرجح أن تكون ممكنة، بالنظر إلى ما أسماه الخطاب المعادي لروسيا بشدة والخطوات العملية التي تتخذها القيادة السياسية الألمانية.