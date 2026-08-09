غارات روسية على كييف.. وقصف أوكراني لمصافي نفط

«الشيوخ الأمريكي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا
وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تليغرام، أن 3 أشخاص بينهم طفل قُتلوا وأُصيب 3 آخرون بجروح في غارات استهدفت منطقة بروفاري شمال شرق كييف.
وأضاف أن الحطام المتساقط من الهجمات ألحق أضراراً بالمنازل والمركبات، وتسبب في اندلاع حريق في مبنى غير سكني.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني استهدف مصفاتي النفط إيلسكي وسيزران في روسيا خلال هجمات ليلية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في كلتيهما. وأفادت السلطات الروسية بإخماد حريق مصفاة إيلسكي.
وقالت السلطات المحلية أيضاً إن 5 أشخاص أصيبوا في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.
وقال زيلينسكي على تطبيق تليغرام: «أوروبا وأمريكا وأوكرانيا تريد منذ فترة طويلة وقف هذه الحرب الروسية.. فقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مَن لا يريد ذلك، وهو يتشبث بشدة بصواريخه الباليستية وطائراته المسيرة لإبقاء الحرب مستمرة.. علينا ممارسة مزيد من الضغط».
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية إيفانيفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية، في حين كشفت عن أن طائرة مسيرة عسكرية روسية هاجمت سفينة شحن تحمل أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود شرقي أوديسا.
مشروع عقوبات
ودوى صوت تصفيق حماسي في القاعة بعد أن تلت دارلين غراهام، شقيقة السناتور الراحل التي عينت لشغل مقعده، النتيجة النهائية للتصويت.
ورحبت السفارة الأوكرانية في واشنطن، في بيان، بإقرار المشروع، ووصفته بأنه خطوة مهمة وفي التوقيت المناسب تعزز الضغط على روسيا.