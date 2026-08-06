السويد ستسلم أوكرانيا سفينة تحتجزها من أسطول الشبح الروسي

تعتزم السويد تسليم أوكرانيا سفينة شحن تنتمي إلى الأسطول الشبح الروسي اعترضتها في مطلع مارس وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

ورفضت المحكمة العليا في السويد النظر في الاستئناف المقدم من مالك السفينة، مؤكدة بذلك الحكمين السابقين اللذين قضيا بتسليم السفينة وحمولتها إلى أوكرانيا، وفق ما أوردت في قرارها الصادر في الرابع من أغسطس.

وكانت السفينة "كافا" البالغ طولها 96 مترا، أبحرت من الدار البيضاء في المغرب في 24 شباط/فبراير وكانت في طريقها إلى سانت بطرسبرغ في روسيا عندما اعترضته الشرطة السويدية قبالة تريليبورغ (جنوب) في 6 مارس.

واحتجزت النيابة العامة السفينة بناء على طلب تعاون قضائي قدمته أوكرانيا حيث لا تزال السفينة خاضعة لتحقيق قضائي، وفقل لقرار المحكمة الابتدائية.

والسفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأوكرانية وكانت تبحر تحت علم غينيّ زائف، وعشرة من أصل أفراد طاقمها الـ11 من الروس.

وقال وزير الدفاع المدني كارل أوكسار بولين عقب ضبط السفينة إنه يصعب تحديد مالكها، وإنه يشتبه في عدم امتلاكها تأمينا.

ويُقصد بـ"الأسطول الشبح" السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، وهي غالبا ما تكون قديمة وفي حالة سيئة وبدون تأمين كافٍ وملكيتها غير واضحة.

وكانت السفينة "كافا" تنقل حمولة من الحبوب، بحسب مفوض العقوبات الأوكراني فلاديسلاف فلاسيوك.

وقال فلاسيوك إن السفينة كانت ضالعة في السابق في سرقة حبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا سيما نقل شحنة في يوليو 2025 من ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وأفرغت السفينة لاحقا حمولتها في ميناء طرطوس في سوريا، على ما أفاد فلاسيوك في منشور على فيسبوك في السابع من مارس.

ورحب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا بقرار المحكمة العليا السويدية.

وكتب على إكس أن "هذا القرار التاريخي يشكل سابقة مهمة، تظهر أن العمل الحازم لأجهزة الأمن والادعاء العام، إلى جانب استقلالية القضاء وحياده، يمكن أن يشكل ترجمة عملية لمبدأ المساءلة".

وأضاف "نواصل جهودنا لمكافحة الأسطول الشبح الروسي وقدرته على جني إيرادات لتمويل حربه".