الجيش الأوكراني: خسائر روسيا البشرية تقترب من مليون ونصف المليون عسكري





أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ارتفاع إجمالي خسائر الجيش الروسي إلى نحو مليون و449 ألفا و120 عسكريا، بين قتيل وجريح، منذ اندلاع الحرب، من ضمنهم 1500 سقطوا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن القوات الأوكرانية كبدت موسكو خسائر مادية، شملت تدمير 12231 دبابة، و25070 مركبة مدرعة، و47196 نظاماً مدفعيا، فضلا عن 1988 راجمة صواريخ و1529 نظام دفاع جوي.

وطالت الخسائر الروسية أيضا 439 طائرة حربية، و354 مروحية، وما يزيد على 439 ألف طائرة مسيرة، و5007 صواريخ كروز، إلى جانب 34 سفينة حربية، وغواصتين، وعشرات الآلاف من المركبات ومعدات الدعم.