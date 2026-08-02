زيلينسكي يشكو نفاد الصواريخ ويطلب «ستارلينك» لضرب روسيا

قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم ​مكثف بصواريخ باليستية في وقت مبكر، أمس، ما أسفر عن مقتل 10، فيما ‌حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​من نفاد مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية اللازمة لمنظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي، إن حرائق اندلعت في أنحاء كييف، وإن 18 ​مبنى سكنياً ومدرسة والسفارة الليتوانية، ⁠ومنشآت للبنية التحتية تعرضت لأضرار.

وأكد زيلينسكي أن روسيا أطلقت على أوكرانيا 35 صاروخاً، منها 27 صاروخاً باليستياً، بالإضافة إلى 185 طائرة مسيّرة.

ولم يُعترض سوى صاروخ باليستي واحد، ببساطة لأنه لا توجد صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت.

وذكر شهود أن أكثر من 12 انفجاراً هزت المدينة، خلال موجات عدة من الهجمات.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام: «كل حزمة من الصواريخ الاعتراضية للصواريخ تنقذ أرواح ⁠شعبنا، وكل ليلة من دونها تؤدي إلى مزيد من الضحايا».

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تعيد الحرب إلى روسيا، مضيفاً أن قوات بلاده قصفت البنية التحتية لثلاث مصافٍ للنفط في منطقة باشكورتوستان، وأهدافاً أخرى تدعم المجهود الحربي لموسكو، كما دعا زيلينسكي، ترامب، ومسؤولين أمريكيين آخرين إلى مساعدة أوكرانيا في الحصول على تصريح من إيلون ماسك، لاستخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتوجيه ضربات داخل روسيا.

وأفاد مكتب المدعي العام بتسجيل أضرار في سبع مناطق في كييف بعد الهجمات، كما أفاد الادعاء ⁠الأوكراني بأن 7 أشخاص قتلوا في منطقة دارنيتسكي، فيما لقي شخصان آخران حتفهما في منطقة سولوميانكسي على الضفة اليمنى من المدينة.

وقال مسؤولون محليون، إن شخصاً آخر قتل في منطقة كييف، حيث ⁠تسببت الهجمات في أضرار لمستودعات عدة.

وأضاف الادعاء أن عشرات الأشخاص في كييف والمنطقة أصيبوا، بينهم 4 أطفال أصيبوا بجروح متعددة جراء الشظايا، والجروح القطعية.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن المدينة تعمل على بناء وتجهيز مزيد من الملاجئ مع استمرار تصاعد الهجمات.

ووجه وزير الخارجية، أندريه سيبيها، نداء جديداً للحصول على إمدادات عاجلة من الدفاعات الجوية، وقال إن المعركة الجوية هي التي ستحدد مسار هذه الحرب، وكلما كانت الدرع ​الجوية فوق أوكرانيا أقوى اقترب السلام أكثر.

إغراق سفينة في الأثناء أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة «روساتوم» النووية الروسية، كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت الوكالة، أمس، مشيرة إلى عدم سقوط إصابات، وذلك في وقت تصعّد كييف وموسكو ضرباتهما على سفن الشحن.

وقال مدير روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، في بيان: «وقع الهجوم الذي شنته طائرتان

مسيّرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا على بعد 130 ميلاً من نوفوروسيسك. كانت سفينة حاويات عادية تبحر في المياه الدولية، وتحمل بضائع مدنية.

وأضاف أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسّقة، بعدما بدأت بالغرق، وقد تم إنقاذ جميع أفراده البالغ عددهم 17 شخصاً، وهم بصحة جيدة.

إلى ذلك أفادت ‌وكالة ​أنباء إنترفاكس، نقلاً عن وزارة ⁠الدفاع، بأن القوات الروسية شنت ‌غارات على خزانات ‌تخزين وقود في ‌ميناء أوديسا ‌الأوكراني، ‌كما استهدفت زورق قطر ​بحرياً ‌بميناء ​ميكولايف ⁠قالت إنه ​جرى ⁠تحويله لاستخدامه من ⁠قبل الجيش ⁠الأوكراني.

اتهام

بدوره اتهم سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أوكرانيا بنقلها جزءاً من الأسلحة، التي تتلقاها من شركائها الغربيين إلى بؤر توتر في أكثر من قارة.