زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم لكسب دعم ترامب

يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم الرئيس الأميركي في مواجهة روسيا.

وتأتي هذه الزيارة فيما تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى، في وقت تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي.

واتسمت العلاقات بين زيلينسكي وترامب بالتوتر، إلا أن الرئيس الأميركي أبدى في الأسابيع الأخيرة مرونة أكبر تجاه زيلينسكي.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس، الجمعة، بأن الرئيسين سيلتقيان في واشنطن الثلاثاء، وهو اليوم نفسه المقرر فيه إقامة مراسم تكريم للسيناتور ليندسي غراهام الذي كان من أشد الداعمين للقضية الأوكرانية وتوفي في 11 يوليو الجاري عن 71 عاماً.

من جهته قال زيلينسكي: "نحن نستعد للقاء مع رئيس الولايات المتحدة وفريقه"، معرباً عن أمله في أن "تواصل واشنطن دعم أوكرانيا، وأن نتمكن من إنهاء هذه الحرب بسلام".

ومنذ عودته إلى السلطة، أوقف ترامب إلى حد كبير شحنات الأسلحة الأميركية المباشرة إلى كييف، مفضلاً بدلاً من ذلك برنامج "PURL" الذي يتيح للأوروبيين شراء الأسلحة ثم نقلها إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، تبقى الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً لأوكرانيا إذ توفر لها خصوصاً معلومات استخباراتية ووصولاً إلى نظام "ستارلينك" الذي يضمن الاتصالات العسكرية على خطوط المواجهة.