زيلينسكي: روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30 ألف جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على إكس "ترغب روسيا في الحصول على 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية.

منذ يونيو، تجري الاستعدادات لاستقبالهم في منطقة فورونيج الروسية" الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف أن كوريا الشمالية تستعد أيضا لنقل منصات إضافية لإطلاق الصواريخ البالستية إلى روسيا، مشيرا إلى تبعات ذلك على المجتمع الدولي.

وأوضح "لا يقتصر الأمر على تهديد لأوكرانيا فحسب، إذا إن روسيا تساعد كوريا الشمالية على تعلم طريقة خوض الحروب، وتحسين أسلحتها، واكتساب خبرة قتالية فعلية في استخدامها. كل هذا يشكل تهديدا لكل الأشخاص الموجودين في آسيا ضمن نطاق الصواريخ الكورية الشمالية".