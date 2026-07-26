Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
العالم

زيلينسكي: روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية

undefined's profile picture

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30 ألف جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على إكس "ترغب روسيا في الحصول على 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية.

منذ يونيو، تجري الاستعدادات لاستقبالهم في منطقة فورونيج الروسية" الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف أن كوريا الشمالية تستعد أيضا لنقل منصات إضافية لإطلاق الصواريخ البالستية إلى روسيا، مشيرا إلى تبعات ذلك على المجتمع الدولي.

وأوضح "لا يقتصر الأمر على تهديد لأوكرانيا فحسب، إذا إن روسيا تساعد كوريا الشمالية على تعلم طريقة خوض الحروب، وتحسين أسلحتها، واكتساب خبرة قتالية فعلية في استخدامها. كل هذا يشكل تهديدا لكل الأشخاص الموجودين في آسيا ضمن نطاق الصواريخ الكورية الشمالية".