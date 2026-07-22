أوكرانيا تعين قائداً جديداً للجيش

عين الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الميجر جنرال ‌ميخايلو ​دراباتي قائداً عاماً للجيش بعد احتجاجات على مدى أيام في الشوارع، في خطوة تمثل أكبر تغيير في القيادة ⁠العسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

ودراباتي قائد مخضرم يحظى بالاحترام، قاد القوات البرية ‌من 2024 إلى 2025، وينظر إليه على أنه جنرال ‌من الجيل الجديد.

وحل دراباتي (43 ‌عاما) محل أولكسندر سيرسكي (60 ‌عاما).

وأثار التعديل ‌الوزاري الذي أجراه زيلينسكي في الأسبوع ​الماضي وإقالة وزير ‌الدفاع ​الإصلاحي المتمرس في مجال ⁠التكنولوجيا ميخايلو فيدوروف (35 عاما)، بعد نصف عام فقط من ​توليه ⁠المنصب، ⁠مخاوف بين المحللين من احتمال فقدان القوة الدافعة التي اكتسبتها ⁠أوكرانيا في الآونة الأخيرة بساحة المعركة.

وتسعى أوكرانيا إلى تولي زمام المبادرة في الحرب من خلال توجيه ضربات قوية لقطاع ‌الطاقة الروسي- الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات ​الميزانية- وللعمليات اللوجستية.

وقال زيلينسكي أثناء تقديمه دراباتي "عمليات قوات الدفاع الأوكرانية مستمرة ويجب أن تستمر ​بثبات".