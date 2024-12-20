موسكو: أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ «أتاكمز» و«ستورم شادو» على منطقة روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن أوكرانيا أطلقت 6 صواريخ أمريكية بعيدة المدى من طراز «أتاكمز» وأربعة صواريخ بريطانية من طراز «ستورم شادو» على منطقة روستوف الروسية، وذكرت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت كل صواريخ «أتاكمز» وثلاثة من صواريخ «ستورم شادو».وأضافت أن روسيا سترد على الهجمات.

من جهة أخرى ، أعلنت موسكو سيطرتها على قريتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا .وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على زيلينيفكا، القريبة من بلدة كوراخوفي.

حيث يحرز الجنود الروس تقدّما، وقرية نوفي كومار التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب في المقابل، أعلن قائد قوة الطائرات المسيَّرة في الجيش الأوكراني، فاديم سوخاريفسكي، أن بلاده طورت سلاح ليزر قادراً على إسقاط الأهداف من مسافة تزيد على ميل واحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها «حرّرت» زيلينيفكا، القريبة من بلدة كوراخوفي حيث يحرز الجنود الروس تقدّما، وقرية نوفي كومار التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب، على ما أوردت وكالة «ريا نوفوستي».

أعلن قائد قوة الطائرات المسيَّرة في الجيش الأوكراني، فاديم سوخاريفسكي، أن بلاده طورت سلاح ليزر قادراً على إسقاط الأهداف من مسافة تزيد على ميل واحد.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية فقد قال سوخاريفسكي، خلال حديثه في قمة دفاعية في كييف: «مكننا بالفعل إسقاط الطائرات بهذا الليزر على ارتفاع يزيد على 2 كيلومتر (1.2 ميل)».

وأضاف: «السلاح يعمل حقاً، إنه موجود حقاً»، مضيفاً أن الجهود تُبذل حالياً لتعزيز نطاقه وقدراته.

ويُطلق على الليزر اسم Tryzub، أو «الرمح الثلاثي» باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى الرمز الوطني لأوكرانيا الذي يمثل الاستقلال والقوة والوحدة. ولم يقدم سوخاريفسكي أي تفاصيل أخرى عن السلاح.