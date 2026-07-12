زيلينسكي يعلن عن تعديل وزاري يشمل رئيسة الحكومة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إجراء تعديل وزاري كبير، مقترحا استبدال رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ورؤساء بعض أجهزة إنفاذ القانون.

ولم يُعلن زيلينسكي عمّن سيحل محل سفيريدينكو، كما لم يوضح أسباب التعديل.

وقال في منشور على منصة إكس "أنا ممتن لسفيريدينكو لعملها الواضح والثابت والفعّال كرئيسة للوزراء، ولسنوات خدمتها المثمرة ضمن الفريق الأوكراني، وقد عرضت عليها فرصة قيادة مجال جديد ومهم في العلاقات مع شريك رئيسي".

وأضاف "أتوقع أنّنا سنقوم مع أعضاء البرلمان، بإجراء التغييرات اللازمة في حكومة أوكرانيا. كما ستكون هناك تغييرات في رؤساء أجهزة إنفاذ القانون".

وكان زيلينسكي عيّن سفيريدينكو رئيسة للحكومة العام الماضي.

وفي منشور على منصة إكس، سرد زيلينسكي عددا من المهام التي يجب على أوكرانيا أن تضطلع بها، منها خصوصا إحراز تقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز مناطقها الحدودية.

وقال إنّه يخطط لتعيين أشخاص مختلفين لإدارة مجالات متنوعة في السياسة الخارجية.

وأضاف "لقد قررنا أنّ هذه التغييرات تتطلّب تجديد مجلس الوزراء"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وتتطلب التعديلات الوزارية موافقة البرلمان.