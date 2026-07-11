أوكرانيا تنتج «باتريوت» قريباً.. وتتسلح بـ 60 مليار يورو من بريطانيا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أكثر من 370 مسيرة أوكرانية، عدد كبير منها فوق منطقة موسكو.
وفي ميناء تاغانروغ، القريب من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل أعمدة دخان تتصاعد فوق المدينة.
وأشار إلى نقل عشرات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، موضحاً: «قلت لهم بصراحة: للأسف، لن يكون ممكناً إخماد هذا النوع من الحرائق بسرعة».
وفي إقليم كراسنودار، قالت السلطات المحلية إن حريقاً اندلع في مصفاة إيلسكي النفطية إثر سقوط حطام مسيّرات، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.
وذكر رئيس الأركان الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، اليوم على قناة تليغرام، أن روسيا خططت لهجوم واسع النطاق، لكنها عملياً لم تحقق أياً من أهدافها المحددة. وأكد محللون عسكريون إحراز القوات الروسية تقدماً بطيئاً العام الجاري.
وقال سيرسكي إن وتيرة الضربات الصاروخية بواسطة المسيّرات آخذة في الازدياد، وكذلك استخدام القنابل الجوية الموجهة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين، مشدداً على وجوب عدم الإقلال من قوة الروس.
اتفاق
وقال زيلينسكي في حديثه للصحافيين إن المناقشات مستمرة مع الولايات المتحدة بشأن صفقة مسيّرات أو الإنتاج المشترك لهذه الطائرات.
وأضاف بشأن إنتاج صواريخ باتريوت: حللنا هذه المسألة سياسياً. ومن المهم للغاية الآن أن تبدأ فرقنا الفنية، وجميع ممثلينا من مختلف الوزارات، وممثلي السلطة التنفيذية، العمل على هذا الأمر دون تأخير، حتى نتمكن من الحصول على التراخيص بسرعة كبيرة وبدء الإنتاج في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
60 مليار دولار
وقالت مصادر مطلعة إن التكتل قريب من إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية للسماح للشركات البريطانية بالاستفادة من البرنامج بعد شهور من المفاوضات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضافت تلك المصادر أنه من المرجح صدور إعلان بحلول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير في اجتماع يعقد في باريس، الاثنين، لدول «تحالف الراغبين» الذي تقوده فرنسا وبريطانيا لدعم لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو للصحافيين إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستتجه إلى العاصمة الفرنسية، الاثنين، لحضور الاجتماع بشأن أوكرانيا.