أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي

أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس بأنّ هذه الأجهزة مسؤولة عن اغتيال قائد في الجيش الروسي في انفجار في موسكو صباح الثلاثاء.

ويُعد كيريلوف أكبر مسؤول في الجيش الروسي يستهدف على الأراضي الروسية حيث قُتل مع مساعده عندما انفجرت عبوة ناسفة مثبتة على دراجة سكوتر خارج مبنى سكني في جنوب شرق موسكو.

وقال المصدر الأوكراني إنّ "الهجوم بقنبلة اليوم على الليفتينت جنرال إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلّحة الروسية، هو عملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني".

واتهمت السلطات الأوكرانية كيريلوف غيابيا الاثنين بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد تحقيق أجراه جهاز الأمن الأوكراني.

وفي أكتوبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه بسبب الاشتباه في استخدامه أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وقال المصدر الأوكراني "هذه النهاية المشينة تنتظر كل من يقتل الأوكرانيين. والانتقام من جرائم الحرب أمر لا مفر منه".