ترامب يعرض على بوتين مجدداً المساعدة بحل نزاع أوكرانيا

يبدو أن ملف الحرب في أوكرانيا يشهد تطورات إيجابية في ظل ما رشح من أنباء عن عرض أمريكي للروس بالمساعدة في إيجاد حل للنزاع يقابل بترحيب من موسكو يشترط مراعاة نهجها الأساسي في التعامل مع الصراع.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين، في وقت مبكر أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره ‌الروسي، فلاديمير ​بوتين، استمرت قرابة 90 دقيقة، المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ونقل عن ترامب قوله، إن المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية.

وهما مستعدان ⁠للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو. وقال: أكد الرئيس الأمريكي مجدداً استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة.

ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها عملية وبناءة للغاية، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا.

واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين بالاعتماد على إطالة أمد الصراع بل وتصعيده. وقال أوشاكوف إن ‌بوتين وصف الوضع الحقيقي على ساحة ‌المعركة، حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتسيطر على منطقة تلو الأخرى.

ونقل أوشاكوف عن ترامب قوله إن ⁠ويتكوف وكوشنر سيواصلان محاولاتهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.

وقال أوشاكوف إن بوتين عبر خلال المحادثة عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الأمريكية في الصراع مع إيران إلى التوصل إلى حلول طويلة الأمد ‌مقبولة للطرفين بشأن القضايا الرئيسية للتسوية. وأضاف أوشاكوف أن بوتين ذكّر ترامب أيضاً بأن دعوته لزيارة ​موسكو لا تزال قائمة.

بدوره، شدد ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على حسابه على تطبيق تلغرام، على أن محادثته مع ترامب جيدة جداً، داعياً إلى عزم أمريكي للمساعدة في ⁠إنهاء الحرب.

وقال:»هناك احتمال حقيقي لإنهاء هذه ‌الحرب، وسيكون للعزم الأمريكي أهمية حاسمة، لافتاً إلى أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المحادثات ​خلال قمة حلف شمال ​الأطلسي التي ستعقد في تركيا.

ميدانياً، أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تحييد 115 مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على أوكرانيا، منذ مساء السبت.

ونقلت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية عن بيان قيادة القوات الجوية إعلانها عبر صفحتها على فيسبوك، حيث جاء فيه: «في ليلة الخامس من يوليو شن الروس هجوماً بصاروخ واحد مضاد للرادار من طراز /كيه إتش 31/ من منطقة البحر الأسود، وثلاثة صواريخ موجهة جوا من طراز /كيه إتش 59/69/ من المجال الجوي لمنطقة زابوريجيا بصورة مؤقتة، و125 مسيرة هجومية.

وأضاف البيان: تم التصدي للهجوم من خلال سلاح الجو، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الأنظمة المسيرة، ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.

كما قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية المعين من قبل موسكو. وقال سيرغي أكسيونوف، إن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين، استهدف شمال القرم.