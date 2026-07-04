زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على مدينة بشرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​وهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم ‌السبت إن أوكرانيا ​لا تزال تسيطر على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في شرق البلاد، ورفضا تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة قوات روسيا.

أبلغ الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة بأن قواته ⁠سيطرت على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيتسك.

وقال زيلينسكي ‌على إكس "بالطبع هذا غير صحيح، إنها مجرد كذبة روسية أخرى ومحاولة لاختلاق قصة إخبارية من ‌نوع ما".

وأضاف "إذا كانت كوستيانتينيفكا تحت السيطرة الروسية ‌بالفعل، فلن يكون لدى بوتين أي مشكلة ‌في لقائي هناك للبحث ‌عن سبيل دبلوماسي يضع حدا لهذه الحرب أخيرا".

وقالت هيئة الأركان ​العامة الأوكرانية إن ‌مدينة كوستيانتينيفكا ​لا تزال تحت سيطرة القوات ⁠الأوكرانية. وأضافت في بيان "تواصل الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للفيلق التاسع عشر في مجموعة القوات الشرقية تنفيذ عمليات ​دفاعية ⁠على المواقع المحددة ⁠داخل المدينة وفي محيطها". كوستيانتينيفكا أقصى مدن خط الدفاع الجنوبي ضمن أربع بلدات رئيسية تشكل محورا أساسيا ⁠في جهود أوكرانيا للحفاظ على سيطرتها على منطقة دونيتسك الصناعية.

ويقول محللون إن السيطرة على كوستيانتينيفكا ستمنح القوات الروسية موطئ قدم للتقدم شمالا على طول هذا الخط الدفاعي الذي يمثل ‌حاليا المحور الرئيسي لعملياتها العسكرية.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت منذ ​فترة سيطرة قواتها على أجزاء من كوستيانتينيفكا، وهي واحدة من عدة مدن محصنة تشكل ما يعرف "بحزام القلاع" الأوكراني في منطقة دونيتسك.