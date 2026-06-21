زيلينسكي: روسيا أطلقت 2200 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا في أسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أطلقت نحو 2200 طائرة مسيرة هجومية على الأراضي الأوكرانية خلال أسبوع واحد.

وقال زيلينسكي " خلال هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا ما مجموعه نحو 2200 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1800 قنبلة جوية موجهة، و87 صاروخاً من طرز مختلفة على أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا شنت، أمس السبت، هجمات جوية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 26 آخرين في زابوريجيا، فيما أدى قصف روسي على بولتافا إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بينهم ستة أطفال.

وقدم زيلينسكي تعازيه لأسر وذوي الضحايا.

وأضاف زيلينسكي أن مناطق دنيبروبيتروفسك، وخاركيف، وأوديسا، وسومي، ودونيتسك، وكيروفوجراد، وريفني تعرضت أيضا للقصف، وأن المجتمعات الأوكرانية القريبة من خطوط الجبهة والمناطق الحدودية تتعرض باستمرار لهجمات بالطائرات المسيرة.

وأكد زيلينسكي أنه "من المهم للغاية أنه رغم هذه الهجمات، فقد حققت قمة مجموعة السبع والمجلس الأوروبي واجتماع مجموعة التنسيق الدفاعي الأوكراني نتائج ملموسة، وأمنت مساهمات جديدة لتعزيز دفاعاتنا. وأنا ممتن لشركائنا على وحدتهم".