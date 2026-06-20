قتلى وجرحى في هجمات روسية على مدن أوكرانية

قُتل ستة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، السبت، جراء هجمات روسية استهدفت مدن زابوريجيا وخاركيف وسومي في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية شنت تسع غارات بقنابل انزلاقية على المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، مع احتمال وجود سكان ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة.

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أعلنت السلطات أن قنابل روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا منخفض الارتفاع في منطقة خولودنوهيرسكي، ما أدى إلى مقتل شخص وانتشال جثته من تحت الأنقاض بعد ساعات من الهجوم، وإصابة تسعة أشخاص بينهم طفل يبلغ ست سنوات، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى.

كما أفادت السلطات المحلية بأن طائرة مسيّرة روسية استهدفت سيارة مدنية في خاركيف مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأة كانت تقود السيارة.

وفي شمال البلاد، قال رئيس الإدارة المحلية في سومي، أوليه جريجوروف، إن قنابل روسية موجهة استهدفت أطراف المدينة، ما أدى إلى مقتل مدني وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 20 منزلا.