موسكو وكييف تحت النار.. ضربات متبادلة تنقل الحرب إلى العمق

لافروف: سنشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية رداً على هجمات كييف

روسيا تسقط 1000 مسيّرة وصاروخ وتوجه ضربة واسعة لقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا

بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه المواجهة بين موسكو وكييف إلى مرحلة جديدة، تتجاوز خطوط القتال التقليدية، مع تزايد استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في عمق أراضي الطرفين.

وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، تعرضت موسكو لأحد أكبر الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ سنوات، استهدفت مصفاة نفط رئيسة، وأدت إلى اضطرابات في حركة الطيران، فيما أعلنت روسيا تنفيذ ضربات واسعة على منشآت الوقود والطاقة داخل أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.

وفيما ​قال وزير ⁠الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن ‌روسيا ستنفذ «ضربات منسقة واسعة النطاق ​بشكل منتظم»، ​عقب ⁠هجوم ​أوكراني ⁠كبير ⁠بطائرات ⁠مسيّرة، استهدف العاصمة موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 992 طائرة مسيّرة أوكرانية، وأربعة صواريخ مجنحة من طراز «فلامينغو»، وثلاثة صواريخ من منظومة «هيمارس»، وعشر قنابل جوية موجهة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية وجهت خلال الليلة قبل الماضية «ضربة واسعة بأسلحة عالية الدقة من البر والجو ومسيرات بعيدة المدى»، استهدفت منشآت تابعة لمجمع الوقود والطاقة الأوكراني، الذي يخدم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن الضربات استهدفت مستودعاً للوقود والمحروقات في منطقة بوريسبيل قرب كييف، إضافة إلى مصفاة زاتورينو لتكرير النفط في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا، مؤكدة أن جميع الأهداف المحددة أصيبت.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن روسيا هاجمت العاصمة بصواريخ باليستية، داعياً السكان إلى الاحتماء بالملاجئ حتى انتهاء الإنذارات الجوية.

كما أعلنت سلطات منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيّرة، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد.

وعلى صعيد المعارك على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة راي-ألكسندروفكا شرقي أوكرانيا، وقالت إن قواتها واصلت التقدم على عدة محاور، فيما تحدثت عن خسائر أوكرانية تجاوزت ألف جندي خلال يوم واحد.

استهداف موسكو

في المقابل، قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة على موسكو ومناطق أخرى خلال الليلة قبل الماضية، في واحدة من أكبر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية منذ سنوات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق مناطق متعددة من البلاد خلال الليل، بينما أكد رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إسقاط نحو 180 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة.

وقال سوبيانين إن عدداً من المسيّرات تمكن من الوصول إلى مصفاة النفط التابعة لشركة «غازبروم نفط» في جنوب شرقي موسكو، وهي من أكبر منشآت التكرير في روسيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 11 مليون طن سنوياً.

وأعلنت السلطات تعليق أو تقييد حركة الطيران في المطارات الرئيسة بالعاصمة، وإجلاء ركاب إلى مناطق آمنة.

وأفادت تقارير روسية بأن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومرافق تجارية في محيط موسكو، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة روستوف، عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

«موسكو ستحترق»

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الهجوم بأنه «رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا»، مؤكداً أن الضربات استهدفت منشآت تدعم «آلة الحرب الروسية».

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لا تريد استمرار الحرب، لكنه حذر من أن «موسكو ستحترق»، إذا استمرت الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، مضيفاً أن «المهم أن يبدأ الشعب الروسي يشعر بأن شخصاً واحداً، هو بوتين، يخوض هذه الحرب، بينما يدفع المواطنون العاديون الثمن».

وجاء التصعيد بعد ساعات من محادثات أجراها زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من القادة الأوروبيين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدعم العسكري والسياسي لكييف.

ووصف اللقاء بأنه «تنسيقي» لمحاولة إنهاء الحرب⁠.

تبادل رفات

وفي تطور منفصل، أعلنت أوكرانيا وروسيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل رفات قتلى الحرب، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن موسكو سلمت رفات 522 شخصاً، قالت إنها تعود لعسكريين أوكرانيين، فيما أكد مسؤولون روس تسلم رفات 33 جندياً روسياً.

وتعد عمليات تبادل الأسرى والرفات من بين القنوات القليلة التي ما زالت قائمة بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية لإنهاء الحرب متعثرة، وسط استمرار المعارك، وتبادل الضربات بعيدة المدى بين الطرفين، واتساع نطاق الاستهدافات التي تشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في العمق الروسي والأوكراني، على حد سواء.