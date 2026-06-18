المسيّرات الأوكرانية تدفع موسكو إلى تشديد القيود الجوية

أعلنت روسيا، أمس، إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على المجال الجوي في محيط العاصمة موسكو وعدد من المناطق المجاورة، بالتزامن مع إعلان الجيش الروسي تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، فيما تتواصل المعارك بين الجانبين مع تبادل الاتهامات بشأن الخسائر البشرية والعسكرية والهجمات على المناطق المدنية.

وقالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي إن السلطات تعمل على فرض قيود جديدة على رحلات الطائرات الخفيفة والطائرات المسيّرة في موسكو والمناطق المحيطة بها، بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية خلال الأشهر الماضية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيطلب من الطائرات الخفيفة والخفيفة جداً والطائرات المسيّرة التحليق على ارتفاع لا يقل عن 5200 متر، وهو مستوى يصعب على معظم هذه الطائرات بلوغه.

ومن المقرر أن تدخل القيود حيز التنفيذ في 20 يونيو الجاري، وتشمل موسكو ومنطقة موسكو، إضافة إلى أجزاء من مناطق ريازان وتولا وكالوجا وتفير وياروسلافل وفلاديمير، بينما ستستمر الرحلات التجارية ورحلات الطيران العارض بشكل اعتيادي.

وفي الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدة مواصلة تقدمها في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا.

وقالت الوزارة إن وحدات من مجموعة قوات «المركز» «حررت البلدة بعد عمليات هجومية، فيما واصلت قوات أخرى تعزيز مواقعها على طول خطوط القتال».

كما أعلنت موسكو تدمير معبر فوق نهر سيفيرسكي دونيتس قرب بلدة ماياكي باستخدام قنبلة جوية موجهة من طراز «فاب - 3000»، معتبرة أنه كان آخر خط إمداد للقوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على نقاط محصنة في كراسني ليمان وطهرت عشرات المباني في كونستانتينوفكا، مؤكدة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1370 جندياً خلال يوم واحد، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية ومنشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية والطاقة ومواقع لتجميع الطائرات المسيرة.

كما أعلنت موسكو إسقاط 566 طائرة مسيرة أوكرانية و17 قنبلة جوية موجهة خلال الساعات الماضية، وتدمير سفينة إنزال قتالية أوكرانية ومنشآت قالت إنها تستخدم لدعم العمليات العسكرية الأوكرانية.

هجوم إرهابي

وفي تطور آخر، وصف الكرملين الهجوم الذي استهدف حافلة تقل فريقاً بيلاروسياً لكرة القدم للأطفال في مقاطعة بريانسك الروسية بأنه «هجوم إرهابي».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين.

وبحسب السلطات الروسية، أسفر الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال.

وأدانت وزارة الخارجية البيلاروسية الهجوم بشدة، واعتبرته «عملاً إرهابياً ضد السكان المدنيين»، مطالبة أوكرانيا بتقديم توضيحات بشأن الحادث. كما أعلنت لجنة التحقيق البيلاروسية فتح تحقيق جنائي والتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابساته.

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022 ارتفعت إلى نحو مليون و386 ألفاً و680 عسكرياً بين قتيل وجريح، بينهم 1260 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى تدمير آلاف الدبابات والمدرعات ومنظومات المدفعية الروسية. وتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

كما أعلن حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء خمس غارات روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وتسببت في اندلاع حرائق في مبانٍ سكنية وتجارية.