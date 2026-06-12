ضربة ليلية تقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية

تسببت ضربة ليلية في قطع شبكة الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس.

وأوضحت الوكالة في بيان، أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي، وأن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن المنشأة تعتمد حالياً على مولدات ديزل للطوارئ لتشغيل أنظمة تبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة، والحفاظ على الوظائف الأساسية للسلامة النووية.

ولفتت إلى أن الضربة استهدفت محطة كهرباء فرعية تغذي المنشأة. بدوره، قال المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، إن انقطاع الكهرباء مرة أخرى عن المحطة يسلط الضوء على هشاشة شبكة الكهرباء والمخاطر التي تواجه السلامة النووية خلال الحرب.

تبادل مسيرات

في الأثناء، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تلغرام، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 195 من أصل 221 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقهما من منطقة بيلجورود، بالإضافة إلى 221 طائرة مسيّرة تم إطلاقها من مناطق أوريل، كورسك، بريانسك، بريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن تشاودا وهفاردييسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتاً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 07:30 صباح الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 195 طائرة مسيّرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات المسلحة الروسية تصدت خلال الليلة قبل الماضية لـ 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.

وقال البيان إنه خلال ليلة 10 يونيو، من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباح الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 330 طائرة مسيّرة أوكرانية ثابتة الجناحين، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيّرة فوق مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلجورود، وأوريول، وسمولينسك، وكالوجا، وتولا، وتفير، وفلاديمير، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.