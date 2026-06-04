مستعد للقائه.. زيلينسكي يدعو بوتين لإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب، عارضاً عقد لقاء ثنائي مباشر بين الجانبين، ومحذّراً في الوقت نفسه من أنّ كييف ماضية في القتال ما دامت موسكو تختار عدم وقف العمليات.

وقال زيلينسكي، في خطاب موجّه إلى بوتين، إنّ «أوكرانيا ستواصل القتال» إذا اختار الرئيس الروسي «عدم وقف الحرب»، مبدياً في المقابل استعداداً للجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر لقاء مباشر يجمع الزعيمين.

وطرح الرئيس الأوكراني إمكان أن تتولّى الولايات المتحدة مهمّة مراقبة وقف إطلاق النار، في إشارة إلى دور رقابي دولي يضمن التزام الطرفين ببنود أيّ تهدئة محتملة.

وجدّد زيلينسكي دعوته بوتين إلى «إنهاء الحرب»، طارحاً مسار التفاوض المباشر بديلاً عن استمرار التصعيد الميداني.