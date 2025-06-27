أوكرانيا: أوقفنا التقدم الروسي في سومي

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أوليكسندر سيرسكي، أمس، إن القوات الأوكرانية أوقفت خلال الأسبوع الجاري التقدم الروسي في منطقة سومي الشمالية الحدودية. وأضاف سيرسكي في البيان بشأن زيارته للمنطقة: تم إيقاف تقدم القوات الروسية بالمناطق الحدودية في سومي، وصار الوضع مستقراً على خط القتال.
وأوضح سيرسكي أنه يتعين القيام بمزيد من التحصينات والإجراءات الدفاعية، بما يشمل إيجاد ممرات مضادة للطائرات المسيرة في المنطقة على وجه السرعة، لافتاً إلى أن المهام الأساسية تتمثل في تعزيز التحصينات، وبناء منظومة حواجز هندسية وحواجز تحصين.
وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 41 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية.
بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، وأنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الطائرات المسيرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.
حضور ترامب
وفي رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي، حيث التقى مع ترامب، قال أردوغان إنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأن أنقرة تتطلع لجمع الزعيمين الروسي والأوكراني في تركيا، لإجراء محادثات سلام.
ونقل مكتب أردوغان عنه القول للصحافيين: قال ترامب إذا جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسطنبول أو أنقرة لإيجاد حل، فسأحضر أنا أيضاً.
وأضاف بيلوسوف أن محاولات إطالة أمد الأعمال العسكرية عن طريق إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة، تزيد من خطر الاضطرابات، بما في ذلك في أوروبا نفسها.
إرسال قوات
كوريا الشمالية تواصل إرسال قوات وتزويد روسيا بالأسلحة، ونرى أن دعمها لعب دوراً هاماً في جهود موسكو لاستعادة كورسك.. بعد إرسال 11 ألف جندي في أكتوبر العام الماضي، أعلنت روسيا بالفعل عن نشر ثانٍ لـ 4000 جندي و6000 جندي إضافي من قوات البناء، للمساعدة في إعادة بناء كورسك. ووفق تقييمات جهاز الاستخبارات، فإن النشر الجديد للقوات، قد يتم في موعد أقربه في يوليو أو أغسطس.