أوكرانيا: أوقفنا التقدم الروسي في سومي

أعلنت أوكرانيا وقفها للتقدم الروسي في سومي، واعتزامها إقامة تحصينات وإجراءات دفاعية في المنطقة، فيما أماطت أنقرة اللثام عن حضور منتظر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا، ليشهد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، حال موافقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على المشاركة.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أوليكسندر سيرسكي، أمس، إن القوات الأوكرانية أوقفت خلال الأسبوع الجاري التقدم الروسي في منطقة سومي الشمالية الحدودية. وأضاف سيرسكي في البيان بشأن زيارته للمنطقة: تم إيقاف تقدم القوات الروسية بالمناطق الحدودية في سومي، وصار الوضع مستقراً على خط القتال.

وأوضح سيرسكي أنه يتعين القيام بمزيد من التحصينات والإجراءات الدفاعية، بما يشمل إيجاد ممرات مضادة للطائرات المسيرة في المنطقة على وجه السرعة، لافتاً إلى أن المهام الأساسية تتمثل في تعزيز التحصينات، وبناء منظومة حواجز هندسية وحواجز تحصين.

في الأثناء، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 24 من أصل 41 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 41 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية.

بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، وأنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الطائرات المسيرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليل، 50 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد. وقال البيان، إنه، وخلال الليلة قبل الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة، ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية.

حضور ترامب

سياسياً، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه بأنه سيحضر أي محادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا في تركيا، إذا وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على المشاركة.

وفي رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي، حيث التقى مع ترامب، قال أردوغان إنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأن أنقرة تتطلع لجمع الزعيمين الروسي والأوكراني في تركيا، لإجراء محادثات سلام.

ونقل مكتب أردوغان عنه القول للصحافيين: قال ترامب إذا جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسطنبول أو أنقرة لإيجاد حل، فسأحضر أنا أيضاً.

على صعيد متصل، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين، أمس، أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في ما يتعلق بتحديد موعد للجولة المقبلة من محادثات السلام مع أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس عن دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، قوله إن روسيا تؤيد استمرار جهود الوساطة الأمريكية.

كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، القول إن إمداد أوروبا لأوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة، يزيد من التهديدات التي تزعزع استقرار القارة.

وأضاف بيلوسوف أن محاولات إطالة أمد الأعمال العسكرية عن طريق إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة، تزيد من خطر الاضطرابات، بما في ذلك في أوروبا نفسها.

إرسال قوات

في الأثناء، أفاد نائب كوري جنوبي، استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات في سيئول، بأن كوريا الشمالية سترسل مزيداً من القوات إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا، ربما في موعد أقربه في يوليو المقبل. وأضاف النائب لي سيونغ كوين:

كوريا الشمالية تواصل إرسال قوات وتزويد روسيا بالأسلحة، ونرى أن دعمها لعب دوراً هاماً في جهود موسكو لاستعادة كورسك.. بعد إرسال 11 ألف جندي في أكتوبر العام الماضي، أعلنت روسيا بالفعل عن نشر ثانٍ لـ 4000 جندي و6000 جندي إضافي من قوات البناء، للمساعدة في إعادة بناء كورسك. ووفق تقييمات جهاز الاستخبارات، فإن النشر الجديد للقوات، قد يتم في موعد أقربه في يوليو أو أغسطس.