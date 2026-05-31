مسيّرات أوكرانية تهاجم منشآت نفطية جنوب روسيا

شنّت روسيا وأوكرانيا فجر أمس هجمات متبادلة واسعة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واندلاع حرائق في منشآت نفطية جنوب روسيا، بالإضافة إلى تضرر منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل والمطارات العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الروسية مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الحدودية جراء هجمات أوكرانية، فيما اندلعت حرائق في ناقلة نفط بميناء تاغانروغ ومستودع نفطي بمدينة أرمافير جنوب روسيا، بعد استهدافهما بمسيّرات أوكرانية خلال الليل.

وقال حاكم منطقة روستوف يوري سليوسار، إن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ناقلة النفط داخل ميناء تاغانروغ، مؤكداً عدم تسجيل أي تسرب نفطي، فيما أسفر الهجوم عن إصابة شخصين. وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت نحو 50 طائرة مسيّرة فوق المنطقة المتاخمة لشرق أوكرانيا.

وفي إقليم كراسنودار المجاور، أفادت السلطات المحلية باندلاع حريق في مستودع للنفط داخل المنطقة الصناعية بمدينة أرمافير، قبل أن تتم السيطرة عليه دون تسجيل إصابات. وكانت المنشأة نفسها قد تعرضت سابقاً لهجمات أوكرانية مماثلة خلال الأشهر الماضية.

كما أعلنت إدارة الأزمات في منطقة بيلغورود الروسية أن ثلاثة رجال قتلوا في بلدة أوكتيابرسكي القريبة من الحدود الأوكرانية في هجومين منفصلين، في وقت تواصل فيه المناطق الحدودية الروسية التعرض لهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي.

ضربات روسية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 127 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت في المقابل ضربات «واسعة النطاق» على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل والمطارات العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الضربات نُفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات هجومية مسيّرة، مؤكدة أن جميع الأهداف المحددة «أصيبت بنجاح». كما أعلنت القوات الروسية تحقيق تقدم ميداني على عدة محاور في دونيتسك وخاركوف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك، مع استمرار العمليات العسكرية على امتداد الجبهة الشرقية.

وفي المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليلة قبل الماضية ستة صواريخ كروز و290 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، مؤكدة اعتراض 284 مقذوفاً، فيما سجلت تسع إصابات مباشرة في سبعة مواقع مختلفة، إلى جانب سقوط شظايا في عشرة مواقع أخرى.

وفي تطور لافت، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت منشأة نفطية روسية في أرمافير، على بعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، معتبراً أن كييف «تملك الحق في الرد على الهجمات الروسية»، ومتهماً موسكو بإطالة أمد الحرب.