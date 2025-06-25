قتلى وجرحى في ضربات روسية على أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي روسي على جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضح سيرجي ليساك، حاكم دنيبروبيتروفسك، أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص في دنيبرو، عاصمة المنطقة، إذ أمطرت موجة الانفجارات أيضاً عشرات من ركاب القطارات بالزجاج المكسور، وألحقت أضراراً بمدارس ومستشفى. وأضاف ليساك أن عدد المصابين بلغ 153 شخصاً، ومن بينهم 18 طفلاً.

وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية، أن شخصين قتلا في بلدة سامار، التي تبعد نحو 10 كيلومترات من دنيبرو.

كما أسفرت ضربات روسية بطائرات مسيرة عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات، في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وفق ما أعلنت الإدارة الإقليمية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية، أوليغ غريغوروف: قرابة منتصف الليل، نفذ الروس هجوماً ضخماً بطائرات مسيرة على قرية.. لدينا معلومات تفيد بمقتل 3 أشخاص.

وبالإضافة إلى الطفل «قتل رجل وامرأة أيضاً»، بحسب غريغوروف، الذي أوضح أن الضربة أودت بحياة أشخاص من عائلات مختلفة، وكانوا جميعاً يعيشون في الشارع نفسه.

من جهته، قال رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، في منشور على تليغرام، إن روسيا أطلقت 7 طائرات مسيرة على المدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا خلال الليل، مشيراً إلى أن 5 أشخاص أصيبوا في الهجمات.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني، أسقطت 78 من أصل 97 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

بدورها، ذكرت وكالات روسية، نقلاً عن بيانات وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك طائرتان فوق منطقة موسكو.

سياسياً، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، من أنها قد تتعرض لهجوم من روسيا، إذا لم تتكبد موسكو الهزيمة في أوكرانيا، خلال القمة المقررة في لاهاي.

وقال زيلينسكي، في فعالية لقطاع الدفاع على هامش القمة: «روسيا تعتزم شن عمليات عسكرية جديدة على أراضي حلف شمال الأطلسي، أي دولكم.. لا شك أننا يجب أن نوقف بوتين الآن، لا سيما في أوكرانيا.. لكن علينا أن ندرك أن أهدافه تتجاوز أوكرانيا.. على الدول الأوروبية زيادة إنفاقها الدفاعي».

موقف

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إنه يمكن الاعتماد على الدعم المستمر من الحلفاء، من أجل دفاع كييف أمام روسيا.

وأضاف روته لزيلينسكي لدى لقائهما في لاهاي، قبل قمة الناتو: «الجميع لديهم دافع كبير.. لإبقائكم أقوياء، لإبقائكم في المعركة، وإنهاء هذه الحرب المروعة، وتحقيق سلام دائم.. أنت بين أصدقائك هنا».

وأكد روته لزيلينسكي، أن قادة الناتو سيتعهدون باستمرار الدعم لأوكرانيا، في إعلانهم المقبل بقمة الناتو. وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن احتمال اجتماعه مع نظيره الأوكراني على هامش القمة.

وقال للصحافيين على متن طائرة إير فورس وان الرئاسية: «نعم، هناك احتمال بأن ألتقي به».