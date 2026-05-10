هدنة الأيام الثلاثة بين روسيا وأوكرانيا تداعت في المهد

بوتين يشن هجوماً حاداً على «الناتو» في خطاب خلال عرض عسكري في ذكرى يوم النصر

تداعى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سريعاً، في ظل اتهامات متبادلة بانتهاكه.

وفيما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوماً على حلف شمال الأطلسي، شددت موسكو على أن التوصل إلى اتفاق مع كييف لا يزال بعيد المنال.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات بانتهاك هدنة الأيام الثلاثة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: منذ بداية هذا اليوم، بلغ عدد الهجمات التي شنها المعتدي 51. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية: رغم إعلان وقف لإطلاق النار، شنت جماعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع لقواتنا. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، استناداً إلى معلومات من وزارة الدفاع، أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عسكرية روسية وبنية تحتية مدنية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية.

وأضاف التقرير إن مناطق كالوجا وتولا وسمولينسك وكورسك وبريانسك وبلجورود الروسية تعرضت لهجمات، إلى جانب جمهورية الشيشان ومنطقتي ستافروبول وكراسنودار في جنوب روسيا.

وشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجوماً على حلف شمال الأطلسي في خطاب حاد ألقاه خلال العرض العسكري الروسي في الساحة الحمراء لمناسبة يوم النصر.

وقال إن الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يُلهم الجنود الذين ينفّذون اليوم أهداف العملية العسكرية الخاصة، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: إنهم يواجهون قوّة عدوانية مسلحة ومدعومة من حلف الناتو بكامله، وعلى رغم ذلك فإن أبطالنا يمضون قدماً، مضيفاً: أؤمن إيماناً راسخاً بأن قضيتنا عادلة.

بدوره، قال الكرملين، إن الولايات المتحدة تتعجل التوصل إلى اتفاق سلام ‌لإنهاء الحرب ​في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب القضايا المعقدة وتوقف المحادثات.

وقال المتحدث باسم ‌الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل ‌التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين: من المفهوم أن الجانب الأمريكي في عجلة من أمره.. لكن مسألة التسوية ​الأوكرانية معقدة للغاية، ‌والتوصل إلى اتفاق ​سلام هو طريق طويل للغاية ⁠يتضمن تفاصيل معقدة.

على صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، مجدداً انفتاح الاتحاد الأوروبي المبدئي على المحادثات مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا. وقال كوستا، خلال حديثه في بروكسل بمناسبة يوم أوروبا، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجراء محادثات تهدف إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وأضاف كوستا إن المحادثات سيتعين أن تجرى مع روسيا لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة في الوقت المناسب، مشدداً في ذات الوقت على أن الاتحاد الأوروبي لن يتصرف بمفرده. كما أكد أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض مبادرة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.