زيلينسكي ينتقد غياب المساعدة الأممية للأوكرانيين المحتجزين في روسيا

اشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، من عدم حصول بلاده على ما يكفي من الدعم من الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإعادة أوكرانيين بينهم أطفال كانوا محتجزين في روسيا.

وتفيد كييف بأن روسيا تحتجز الآلاف من مدنييها بمن فيهم سياسيون وصحافيون اعتقلتهم القوات الروسية منذ فبراير 2022.

وقال زيلينسكي في مؤتمر لحقوق الإنسان في كييف: "هل نحصل حالياً على الكثير من المساعدات من منظمات مثل الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية وضمان عودة السجناء الأوكرانيين المحتجزين في روسيا؟ في الحقيقة، لا يحصل ذلك".

وأضاف: "نرى جميعاً ضعف الاستجابة العالمية لما تقوم به روسيا بحق السجناء الأوكرانيين".

وأفاد بأن روسيا تحتجز حالياً ستة رؤساء بلديات وشخصيات من قادة المجتمع.

وتوفي رئيس بلدية بلدة دنيبرورودني الأوكرانية يفغين ماتفييف بينما كان محتجزاً في روسيا بعدما تم أسره في مارس 2022، وفق ما أكد مسؤولون هذا الأسبوع.

وفي أكتوبر، أفادت كييف بأن الصحافية الأوكرانية فيكتوريا روشينا التي ألقي القبض عليها أثناء قيامها بعملها في شرق أوكرانيا المحتل توفيت أيضا خلال احتجازها في روسيا.