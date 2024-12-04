الأمين العام الجديد للناتو: على الغرب دعم أوكرانيا "لتغيير مسار" الحرب

حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا ما يكفي من أسلحة لـ "تغيير مسار" الحرب، فيما تحقق القوات الروسية مكاسب على طول خط المواجهة.

وقال روته بعد اجتماع مع وزراء خارجية الحلف: "علينا تقديم دعم كافٍ (لأوكرانيا) لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي".

وأوضح: "هذا يعني أننا نريد أن نضع أوكرانيا في موقع قوة، حتى تتمكن الحكومة الأوكرانية يوماً ما من الشروع في مفاوضات مع الروس".

ودعا الأمين العام للحلف مجددا إلى منح أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية لتمكينها من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الضربات الروسية التي تقوم منذ أسابيع بتدمير منشآت الطاقة.

طلبت أوكرانيا الثلاثاء عشرين منظومة دفاع جوي على الأقل، لحماية أكبر عدد ممكن من منشآت الطاقة الاستراتيجية على أراضيها.

في معرض تعليقه على الوضع الصعب الذي تواجهه كييف ميدانيا، أشار روته إلى أنه في أوكرانيا "تنتقل المعارك من الشرق إلى الغرب، وليس من الغرب إلى الشرق".

الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قريتين في جنوب وفي شرق أوكرانيا حيث تحرز قواته مكاسب بسرعة غير مسبوقة منذ آذار/مارس 2022.