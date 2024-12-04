حرب أوكرانيا.. روسيا تقصف منشآت الطاقة

هاجمت روسيا مجدداً إمدادات الطاقة في أوكرانيا بطائرات مسيرة فجر أمس، في حين تقدمت قواتها في مناطق جديدة على الجبهة. وتسببت إحدى الهجمات في انقطاع الكهرباء في مناطق بمدينة تيرنوبل غربي أوكرانيا، حسبما كتب العمدة سيرغي نادال عبر تطبيق تليغرام. ولقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون. كما تعرضت منشأة للطاقة للهجوم في منطقة ريفني غربي أوكرانيا، بحسب حاكمها أولكسندر كوفال، الذي قال على وسائل التواصل الاجتماعي، «استُهدفت منشأة للبنى التحتية المرتبطة بالطاقة». ووفقاً للقوات الجوية الأوكرانية، تم اعتراض 22 طائرة درون من بين 28 طائرة فوق أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية أدت إلى انقطاعات في الطاقة في غرب البلاد. واستهدفت ضربات أيضاً منطقة ريفني في الغرب.

تقدم ميداني

في الأثناء، أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قريتين أخريين في أوكرانيا، مؤكداً تحقيق تقدم على طول الجبهة في جنوب شرقي البلاد. وأفاد الجيش بأنه سيطر على قريتي نوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا في الجنوب ورومانيفكا في منطقة دونيتسك. من جانبها، أعلنت أوكرانيا أن قواتها صدّت محاولة روسية لعبور نهر أوسكيل الذي لطالما اعتُبر خط مواجهة بحكم الأمر الواقع في شرق أوكرانيا. وتحدث مدونون عسكريون أوكرانيون في الأيام الأخيرة عن تحرّك روسي للتقدم عبر النهر قرب قرية نوفوملينسك في منطقة خاركيف (شمال شرق). ويتقدم الجيش الروسي في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا وتقترب من كوبيانسك التي يمر عبرها نهر أوسكيل.

محور كورسك

وعلى محور كورسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قواتها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 300 عسكري إضافة إلى تدمير دبابتين، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال البيان، «بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 300 عسكري، وتم تدمير دبابتين وأربع عربات مشاة قتالية عسكرية، و17 عربة مدرعة عسكرية، و14 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغ 37655 عسكرياً، و228 دبابة، ومئات المركبات القتالية والراجمات وقاذفات الصواريخ المضادة للطائرات.