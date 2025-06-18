قصف مسيّر على كييف وإبطال هجوم على موسكو

هجمات
ووصف الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، الهجمات بأنها هجوم مروع. وكتب عبر منصة إكس: تم استخدام أكثر من 440 طائرة مسيرة و32 صاروخاً.. كييف تواجه هجوماً من أعنف الهجمات.. حتى الآن، تم تأكيد مقتل 15 شخصاً.
أقدم التعازي لأسرهم وأحبائهم.. مثل هذه الهجمات يتعين على العالم بأكمله والولايات المتحدة وأوروبا كمجتمع متحضر الرد عليها.
وأوضح زيلينسكي، أن الجهود جارية لإنقاذ من هم أسفل أنقاض مبنى سكني في كييف، مضيفاً إن مباني في ثمان مناطق بالعاصمة تضررت.
وكتب زيلينسكي أن 75 شخصاً أصيبوا، ولكن تيمور ثاشينكو رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، أفاد بإصابة ما لا يقل عن 99 شخصاً في كييف فقط، كما أشار إلى انقطاع الكهرباء.
كما أسفرت الغارات عن مقتل شخص واحد على الأقل، وهو مواطن أمريكي، وإصابة 16 آخرين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.
انقطاع كهرباء
وأفادت وكالة ار بي كيه-أوكرانيا للأنباء بانقطاع الكهرباء في العاصمة. وقال عمدة مدينة أوديسا إنه تم إطلاق طائرات مسيرة عدة على المدينة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن روسيا شنت سلسلة من الضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، فضلاً عن ضربات بمسيرات على منشآت للصناعات العسكرية في منطقة كييف.
وقال شويغو، إن كوريا الشمالية سترسل فرقة بنائين ولواءين عسكريين - 5000 عنصر، بالإضافة إلى 1000 متخصص في إزالة الألغام إلى منطقة كورسك حيث قاتل آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى جانب الجيش الروسي لصد توغل أوكراني استمر شهوراً عدة.