زيلينسكي يدعو أوروبا لإقرار قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى إيجاد سبل لتجاوز اعتراض المجر على قرض بقيمة 90 مليار يورو، يعدّ حيويا لبلاده.

وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى مدريد ولقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: إن هذه المسألة ستكون "القضية الرئيسية" في قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وأضاف "نحن نعوّل فعلاً على الدول والاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لحل هذه المسألة".

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني لإسبانيا بعد محطة في لندن، في إطار جهود كييف لإبقاء الحرب مع روسيا ضمن أولويات العواصم الأوروبية، رغم انشغالها بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتوسّعها في الشرق الأوسط.

من جهته، أكد سانشيز أن "لا شيء ولا أحد يمكن أن يجعلنا ننسى ما يحدث في أوكرانيا"، مضيفا "سنواصل الوقوف إلى جانبكم كما فعلنا دائما".

وأشار سانشيز إلى أن البلدين سيعززان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، فيما وقّع وزراء من الجانبين اتفاقيات تعاون في قطاعات عدة.

كما أعلن عن خطة دعم ثنائية بقيمة مليار يورو للعام 2026.

وهذه الزيارة هي الرابعة لزيلينسكي إلى إسبانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022، وكان من المقرر أن يلتقي لاحقا الأربعاء الملك فيليبي السادس.