لماذا ترفض روسيا تحديد موعد نهائي للسلام رغم ضغوط واشنطن؟

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية يوم الخميس.

وقد حضر مفاوضون من البلدين إلى جنيف، الخميس؛ لعقد محادثات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين، تندرج ضمن عملية تفاوضية شاقة يضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمضي قدماً فيها؛ بهدف وضع حدٍ للقتال.

وفشلت جولات عدة من المحادثات في التوصل إلى اتفاق؛ إذ تصر موسكو على مطالب متشددة، سياسية وإقليمية، ترفضها كييف وتعتبرها بمثابة استسلام لجارتها. وفي هذا السياق، جدد كبار المسؤولين الروس، الخميس، رفضهم لفكرة أن التوصل إلى اتفاق بات أمراً وشيكاً.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله: "هل سمعتم منا أي شيء عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها".

من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يزال من المبكر جداً وضع أي "توقعات" أو تحديد المرحلة التي وصلت إليها عملية السلام، وأردف قائلاً لوسائل إعلام رسمية: "إن محاولة تحديد مرحلة ما، أو تقديم أي توقعات في الوقت الحالي، ستكون خطأً كبيراً، ولا أريد ارتكاب مثل هذه الأخطاء".

وعلى الطرف الآخر، شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مراراً على ضرورة عقد اجتماع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين؛ للاتفاق على النقاط الرئيسية العالقة، ومن أبرزها مصير الأراضي في شرق أوكرانيا التي تحاول روسيا جاهدة السيطرة عليها.

إلا أن بيسكوف كرر يوم الخميس موقف بلاده بأن روسيا لن توافق على عقد قمة قبل الوصول إلى المرحلة النهائية من المحادثات، وأن اللقاء سيتم فقط للتوقيع على اتفاق يتوصل إليه المفاوضون مسبقاً.